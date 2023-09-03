Emekli Albay Erol Sanver, Evde Ölü Bulundu
Bakırköy'deki evinde ölü bulunan emekli albay Erol Sanver'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emekli albay Erol Sanver, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu.
Zeytinlik Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, burada yaşayan emekli albay Erol Sanver'in (85) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sanver'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Yaşam