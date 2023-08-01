Emekli 79 yaşındaki Sezai Demirel, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

Pandemi döneminde insanların olan ihtiyaçlarını gören Almanya'dan emekli 79 yaşındaki Sezai Demirel, kendini hayır yapmaya adadı.

1944 yılında Lalapaşa'nın Yünlüce Doğan İlköğretimini tamamladıktan sonra 1973 yılında son olarak alınan vasıfsız işçiler durumu ile Almanya'ya gitti. Burada 5 yıl yalnız yaşadıktan sonra eşi ve 3 çocuğunu da Almanya'ya götüren Demirel, orada bir lastik fabrikasında 25 yıl çalıştıktan sonra yaşadığı bir iş kazası onu 65 yaşında malulen emekli etti. Emekli olduktan sonra eşi ile birlikte tekrar Türkiye'ye kesin dönüş yaparak doğduğu topraklara geldi.

2019 yılında eşini kaybettikten sonra kendisini daha çok yardım yapmaya adayan Sezai Demirel, vakit buldukça Edirne Valiliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne hem maddi hem de manevi olarak yardım ediyor.

"İnsanların ihtiyaçlarını gidermekten mutluluk duyduk"

Yünlüce köyünde yaşayan Demirel, Almanya'dan kesin dönüş yaptıktan sonra gurbette gördüğü sistemin benzerini burada gördükten sonra yardım etme heyecanının artığını belirtti. Demirel, "Buradaki sosyal vakıflar da Almanya'dan döndükten sonrada Türkiye'deki Lalapaşa ve Edirne'deki vakıflarla yakından ilişki kurdum. Çok samimi görevlileri yöneticileri var. Beni kendilerine abone ettiler, daha doğrusu ben de elimden insanlara ikram etmeye ve oralara yardım etmeye başladım. O insanlarla ortak onların o ihtiyaçlarını gidermekten mutluluk duyduk. Bu durum beni aşina etti" dedi.

"Herkesin imkanları kadar yardım etmesi lazım"

Demirel, "Aslında hepimize görev olan bir şey, bize cenabı Allah'ın verdiklerinden veriyoruz ki cenabı Allah bize yeteri kadar vermişse bizimle bu insanlara vermemiz lazım. Ben zaman zaman yardımların yapıldığı yerde de bulundum. 500 küsur kişiyle her akşam yemek geliyor, 3 öğün yemek veriliyor. 500 kişinin evlerine kadar götürerek orada yardımlarda bulundum. Kimi günler tabak doldurdum, bazen şoförlük yaptım. Burada da mutlu oluyorum. Ben cenabı Allah bu kurumların da sağlıklı yaşamaları için bütün hayırsever insanları imkanı olan insanlar davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, "Sezai bey ile 2021 yılında tanıştık. Kendisi kurumumuza nakdi ve ayni yardımları bulunmaktadır. Toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın en iyi örneklerinden bir tanesidir. Kendisine kurumumuz adına teşekkür ederiz" dedi. - EDİRNE