Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın dubleks katında elektrikli şofbenden çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlere teslim olan evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Elektrikli şofben yangın çıkardı: Ev alevlere teslim oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın dubleks katında elektrikli şofbenden çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlere teslim olan evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkocan'a ait 4 katlı apartmanın dubleks katında elektrikli şofbenden çıktığı öne sürülen yangında ev alevlere teslim oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekiplerince evde tahkikat yapıldı.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.