Popüler araç scooter faydalı olduğu kadar tehlikeye de yol açabiliyor. Elektrikli scooterlar trafikte yayaları ve diğer araç sürücülerini tehlikeye sokabiliyor. Geçtiğimiz yıl bin 840 adet kaza meydana geldi.

Elektrikli scooterlar geçtiğimiz yıl bin 840 adet kazaya karıştı

Popüler araç scooter faydalı olduğu kadar tehlikeye de yol açabiliyor

Popüler ulaşım aracı olan scooter kolay ulaşım imkanı sağlarken, kimi zaman da trafikte yayaları, diğer araç sürücülerine tehlikeli duruma sokabiliyor

Kafe işletmecisi Recep Babuk:

"Hem trafiği hem kendilerini tehlikeye atıyorlar"

Eskişehirli Ercan Göktaş:

"Ya bisikletime biniyorum ya da scooter tercih ediyorum"

ESKİŞEHİR - Şehir içi seyahatte popüler bir hale gelen geçtiğimiz yıl bin 840 adet kazaya karışan elektrikli scooterlar vatandaşlar için kimi zaman kolay ulaşım imkanı sağlarken, kimi zaman da trafikte yayaları, diğer araç sürücülerine tehlikeli duruma sokabiliyor.

Son yıllarda hayatımıza giren ulaşım araçlarından olan elektrikli scooterlar vatandaşlara kolay ve hızlı ulaşım imkanı sağlasa da bazı dezavantajlara sahip durumunda. Şehir içi kısa mesafe seyahatte daha çok tercih edilen scooter çevre dostu olarak kabul edilse de kullanımına yönelik tartışmalar devam ediyor. Kimi sürücü elektrikli scooter'ı hız limitini aşarak kullanırken kimisi de trafiği tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor. Hızlı ve adeta kıvrak hareket etmesiyle akan trafikte araçların arasından geçerek diğer sürücüleri ve yayaları riskli durumlarla karşı karşıya bırakan elektrikli skuterlar son zamanlarda trafik kazalarına da karışıyor.

Elektrikli scooterlar geçtiğimiz yıl bin 840 adet kazaya karıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kaza verilerini ortaklaşa derleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik özetine göre, elektrikli scooterlar geçtiğimiz yıl bin 840 adet kazaya karıştı. Eskişehir'de de özellikle gençler tarafından oldukça yaygın kullanılan scootera bazı vatandaşlar olumlu bazıları da olumsuz taraftan bakıyor.

"Hem trafiği hem kendilerini tehlikeye atıyorlar"

Kafe işletmecisi olan Recep Babuk, scooterların hem trafiği hem de sürücülerin kendilerini tehlikeye soktuğunu ifade etti. Scooterlara plaka sistemi uygulamasının yapılması tavsiyesinde bulunan Babuk, "Trafikte epey tehlike arz ediyorlar. Sağa sola gelişigüzel bırakıyorlar. Kaldırımları kullanıyorlar, buraları çok işgal ediyorlar. Bence bisiklet yolu gibi ayrı bir bölüm yapılmalı. Hem trafiği hem kendilerini tehlikeye atıyorlar. Scooterlar hakkında bir düzenleme yapılması gerekiyor. Scooterlarda plaka sistemi ya da trafikte olumsuz bir olaya karıştığında kolay tespit için numara olmalı. O anda onu kimin kullandığını belirleyip zararı tespit adına böyle bir uygulama faydalı olabilir" diye konuştu.

"Ya bisikletime biniyorum ya da scooter tercih ediyorum"

Scooterların kullanılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Ercan Göktaş adlı vatandaş ise aracın iyi taraflarının ağır bastığını savundu. Trafikte hızlı kullanılmadığı zaman scooter'ın yararlı bir araç olduğuna değinen Göktaş, şu düşünceleri dile getirdi:

"Scooterı daha çok gençler, işe geç kalanlar kullanıyor. Mesela gece kalkıp trene yetişeceğim. Taksi ya da başka bir araç olmuyor. Kartını okutuyorum, iki dakikada istasyona geliyorum. Bu benim için bir avantaj. Son zamanlarda akaryakıta gelen zamanlardan dolayı taksi fiyatları arttı. Taksiye de binmek bir hayli güç oluyor. ya bisikletime biniyorum ya da scooter tercih ediyorum. Scooterlar biraz hızlı kullanılıyorum. Biraz daha yavaş olmalarında fayda var. Tedirgin olduğum konu, trafikte tehlikeli hareketler yapıyorlar. Olur olmaz yerlerden çıkıyorlar. Bir de iki kişi biniyorlar. Özellikle gençleri görüyorum. Caddelerde rastgele yerleri işgal ediyorlar. Bunlar scooterın zararlı yönleri. İyi niyetli kullansalar herhangi bir durum olmayacak. İyi bir uygulama. Trafiği rencide edecek, aksatacak hareketler yapılmamalı. Hakikaten süratli kullanıyorlar. Hızı 30-35 kilometreye kadar çıkıyor. Allah muhafaza bir yerde bir kaza olsa kurtulma imkanı sıfır. İyi tarafı da var, kötü tarafı da. Ama iyi tarafları biraz daha ağır basıyor."