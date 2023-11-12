Elektrikli scooterdan düşen 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrikli scooterın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile işe giden Y.C.Ö. ve A.Y. rampa aşağı indiği esnada, devrilen scooterdan yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan kazanın, bir araç tarafından elektrikli scooterın sıkıştırılması neticesinde yaşandığı iddia edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.