Elektrikli bisikletlerin evde tutulmaması konusunda uyarı

İngiliz itfaiyesi, elektrikli bisikletlerin evlerin içinde tutulmaması konusunda halkı uyararak bisikletin lityum pilinin nasıl patladığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İtfaiye yetkilileri bugün uyarı yayımlayarak 20 Mayıs'ta bir apartmandaki evin girişinde bulunan elektrikli bisikletin, lityum pilinin patlama anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Yetkililer, son zamanlarda normalden daha fazla lityum pilli elektrikli skuter ve elektrikli bisikletlerin patladığını belirtip bu taşıtların evlerin içinde veya kapalı yerlerde tutulmaması konusunda uyardı.