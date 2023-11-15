Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 3 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA'da elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Sokak'ta meydana geldi. Ahmet E.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Özgür A.'ya (19) çarptı. Kazada Özgür A. ile devrilen bisikletteki Ahmet E. ile arkasında oturan Muhammed A. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.