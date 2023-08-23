Konya'nın Ereğli ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu yonca tarlasında yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A.'ya ait ekili yonca tarlasında kopan elektrik telleri yangın çıkmasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangına müdahale ederek yangını el birliğiyle söndürdü. Yangında, 150 evlek tarlada biçilmek suretiyle kurutulmayı bekleyen yoncanın bir kısmı yandı. Üreticiler ise zaman zaman bu tür olayların bölgelerinde yaşandığını zararlarının karşılanması isteyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - KONYA