Elektrik Kesintisi Sonrası Yüksek Akım Elektronik Cihazlara Zarar Verdi

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akımın elektronik cihazlara zarar verdiği iddia edildi. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek mağduriyetlerini dile getirdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akımın elektronik cihazlarına zarar verdiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

İlçenin Çarkıpare Mahallesi sakinleri, mahallede 8 saat sürdüğü belirtilen elektrik kesintisinin ardından verilen yüksek akım yüzünden elektronik cihazlarının zarar gördüğünü iddia ederek bir araya geldi.

Sokağa çıkan mahalle sakinleri duruma tepki göstermek amacıyla bir süre alkışlı eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden Sahura Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Sorunun çözülmesini isteyen Erdem, "Yaz mevsiminde durdular kış mevsiminde yol çalışmasına başladılar. Yol çalışmasından sonra elektrik kabloları koptu. Kablo koptuğu için elektrik gitti akşam ise trafoya jeneratör bağladılar. Jeneratör bağladıktan sonra elektronik cihazlarımız yandı." dedi.

Serkan Erdem de elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akım sebebiyle binadaki asansörlerinin bozulduğunu ve mağdur olduklarını belirtti.

Gruptakiler, konuşmaların ardından alkışlarla duruma tepkilerini sürdürüp evlerine döndü.