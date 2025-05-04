Elçili Köyü'nde Baharın Gelişi 'Şalvar Gecesi' ile Kutlandı

EDİRNE'nin Elçili köyünde kadınlar, aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları 'Şalvar Gecesi' için bir araya geldi. Kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde diktirdikleri şalvarları giyen kadınlar, baharın gelişini müzikler eşliğinde oynayarak kutladı.

Merkeze bağlı Elçili köyünde kadınlar, baharın gelişini eğlenerek kutlamak için aylar öncesinden 'Şalvar Gecesi' düzenlemeye karar verdi. Köyde yardımlaşma usulü, kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde şalvar diktiren kadınlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğün salonunda bir araya geldi. Bu yıl köyde ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda kadın, dans ederek eğlendi.

Köylülerden Nevriye Kandemir, bu yıl ilk kez 'Şalvar Gecesi' düzenlediklerini belirterek, "İlk defa düzenledik bu yıl. Katılım çok güzeldi. Katılan tüm kadınlara çok teşekkür ederiz, hepsi çok içten davrandılar" dedi.

Pınar Erdi de etkinliği her yıl tekrar yapmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl ilk kez düzenliyoruz 'Şalvar Gecesi'ni. Bundan sonra her yıl bu geceyi devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Sevil Avcı da etkinlikte doyasıya eğlendiklerini kaydederek, "Çok eğlendik, doyasıya eğlendik. Bir Elçilili olarak ilk defa düzenlendiğini görüyorum. Çok memnun kaldık ve eğlendik. Oyun havaları, Balkan havaları her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,