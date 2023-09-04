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Elbistan'da inşaat halindeki garaj çöktü, 2 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat halindeki garajın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat halindeki garajın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Gülden Sokak'ta bir evin bahçesine inşa edilen garajın beton kalıplarını sökmek isteyen M.A. ve İ.A, çökme sonucu enkaz altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, enkaz altında kalan başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Yaşam

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