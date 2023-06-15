Elbistan'da 110 yıllık caminin yıkılan minaresi yenileniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 110 yıl önce inşa edilen caminin depremde yıkılan minaresinin yerine fiberglas ve çelik iskelete sahip yenisinin yapımı için mahalle halkı güç birliği yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 110 yıl önce inşa edilen caminin depremde yıkılan minaresinin yerine fiberglas ve çelik iskelete sahip yenisinin yapımı için mahalle halkı güç birliği yaptı.

İlçeye bağlı Geçit Mahallesi'nde, 1913 yılında imece usulüyle inşa edilen Eski Camii'nin (Fatih Camii) minaresi, 6 Şubat'taki yüzyılın felaketinde yıkıldı. 110 yıldır ayakta olan minareden tekrar ezan sesi yükselmesini isteyen mahalleli, hemen harekete geçti. Mahallede 7'den 70'e tüm halk, yeni minare için maddi destek sağladı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yansıtan bu çabanın sonunda fiberglas ve çelik konstrüksiyon malzeme ile minare yapımı için bir firma ile anlaşma sağlandı. 25 metre uzunluğundaki minarenin çelik iskeletinin ilk parçası da yerleştirildi. İskelet sisteminin yerleştirilmesinin ardından fiberglas parçaların tek tek monte edileceği bildirildi.

Minarenin ilk çelik iskelet parçasının yerleştirilmesi ve temeline beton dökülmesi için program düzenlendi. Programa, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas ve mahalle halkı katıldı. Programda, Müftü Kılınç'ın yaptığı duanın ardından kurban kesildi.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, minarelerin İslam dininin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

6 Şubat'taki depremde yıkılan minarenin yenisinin yapımına başlandığını belirten Müftü Kılınç, "Asrın felaketi sonrasında ilçemizde 19 cami ve 45 minaremiz hasar aldı. Hasarlı minarelerimizin yıkımını gerçekleştirdik. Geçit Mahallemizde de Eski Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Mahalle halkımızdan Allah razı olsun imece usulüyle yeni minare yapımı için gerekli olan 300 bin lirayı toplamışlar. Bugün de temelini attık. Çelik ve fiberglas malzemeden yapılan bir minare bu. 25 metre uzunluğu var. İnşallah kısa sürede tamamlanıp, ezanımız okunacak. Emek ve destek veren tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Allah, hayırlarını kabul eylesin. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ