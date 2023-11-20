Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde ayı görüntülendi

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi kırsalında gezinen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beldeye bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü'nde tekne ile açılarak arkadaşıyla balık avlayan Tayfun Sağlam, tepelik alanda koşturan bir ayı olduğunu fark etti.

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Sağlam, AA muhabirine, ayıyı gördükten sonra köy sakinlerini bu konuda bilgilendirdiğini belirterek, bölgede hayvancılık yapan besicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunduğunu söyledi.