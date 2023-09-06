Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Sarıgül köyünde bulunan kayısı bahçelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 30 dönümlük alandaki kayısı ağaçları zarar gördü.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kayısı bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sarıgül köyünde kayısı bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin köylülerin de desteğiyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 30 dönümlük alandaki kayısı ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Yaşam