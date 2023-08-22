Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 19 HG 351 plakalı otomobil seyir halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.