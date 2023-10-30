Elazığ'da Yoldan Geçen Pikaptan Düşen Demir Parçasıyla Yaralanan Kişi

Elazığ'ın merkezinde bir kişi, caddede yürürken yoldan geçen bir pikaptan fırlayan demir parçasının ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir kişi caddede yürürken yoldan geçen pikaptan düşen demir parçası ile yaralandı.

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen S.B.(26), o esnada caddeden geçen bir pikaptan fırlayan demir parçasının ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ