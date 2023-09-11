Elazığ'da Yolcu Otobüsü Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Elazığ'da şehir içi taşımacılık yapan bir yolcu otobüsü, kontrolünden çıkarak 2 otomobile çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 otomobile çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolunun bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 EB 962 plakalı şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak 06 FY 788 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil de 77 AAS 647 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otobüsteki 2 kişi ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)