Elazığ'da yerli dolma biberi kurutma geleneği

Elazığ'ın yerli dolma biberinin piyasaya çıkmasıyla birlikte kadınlar da biberlerini alıp temizledikten sonra evlerinin pencerelerine asarak kurutmaya başlaması renkli görüntüler oluşturuyor.

Elazığ'da kış hazırlıkları başladı. Karakoçan ilçesinde kadınlar, pazarlardan aldıkları veya bahçelerinde yetiştirdikleri dolmalık biber ile patlıcanların içlerini tek tek temizleyerek iplere geçirdikten sonra balkon, pencere ya da binalarının demirlerine sererek kurutuyor. Kadınlar kuruttukları biberleri kışın yemek için ayırırken, mahallelerde ise asılan biber ve patlıcanlar renkli görüntüler oluşturuyor. - ELAZIĞ