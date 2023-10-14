Elazığ'da Yanlış Yıkım Sonucu Bina Zarar Gördü

Ağır hasarlı binayı yıkarken neredeyse sağlamını da yıkıyorlardı, daireler zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı yapılırken, bitişiğinde bulunan bir bina zarar gördü. 3 dairenin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yürütülen yıkım çalışmasının yanlış olduğunu, makas ile yukardan başlanılması gerekirken taşıyıcı kolanları keserek yıktıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Ulukent Mahallesi Ögün Sokak'ta ağır hasarlı 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yapılan çalışma sırasında iş makinesinin kolana vurmasıyla bina yerle bir oldu. Bina yıkılırken bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya zarar verdi ve dairelerden birinin duvarı komple iki ise kısmen yıkıldı. Bina sakinleri ise yapılan yıkım çalışmasına tepki gösterdi. Binanın makas ile yukardan kontrollü bir şekilde yıkılması gerektiğini dile getiren bina sakinlerinden Bahri Dalgın, para ve zaman tasarrufu için direk kolonların kesildiğini söyledi. Böyle bir yıkım görmediğini vurgulayan Dalgın, binanın temelinin zarar görmüş olabileceğini ifade etti.

"Temelimiz de zarar görmüş olabilir"

Olayı anlatan Bahri Dalgın "Yan bina ağır hasarlıydı. Yıkmaya geldiler. Baktım adam alttaki taşıyıcı kolanları kırıyor. En üstten yıkmanız gerekmiyor mu dedim. Tepeden yıkarak gelin yoksa zarar veriyorsunuz dedim. Yok, üstten olmaz dedi. Makasla yıkım yapılıyordu dedim. Sen yanlış biliyorsun makas tutup çekiyor, çektiği zaman daha fazla zarar veriyor dediler. Beni kandırdı bende zannettim ki gerçek söylüyor. Sonra baktım taşıyıcı kolanlara vurdu. Bina olduğu gibi çöktü. Onun baskı ile bizim duvarlar yıkıldı. Şuanda 3 dairenin duvarları gitti, alttakiler şuan duruyor. Böyle yıkım olmaz. En üstten başlayıp inmeleri gerekirken kolay ve hızlı olsun, az para gitsin diye hemen alttan taşıyıcı kolanları kestiler. Ama onun baskısı ile bizim bina zarar gördü. Temelimiz de zarar görmüş olabilir" diye konuştu.