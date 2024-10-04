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Elazığ'da Yaban Keçileri Parkta Görüntülendi

Elazığ'da Yaban Keçileri Parkta Görüntülendi
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'ndeki bir parkta, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Keçiler, parkta bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldular.

ELAZIĞ'da Ulukent Mahallesi'nde bir parkta yaban keçileri görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçileri, Elazığ'da Ulukent Mahallesi'nde şehir merkezinde yakın bir parkta görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen keçiler, bir süre sonra parktan ayrılarak gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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