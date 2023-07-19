Elazığ'da bir çiftçi tarlasında yaban domuzlarına rastladı. Domuzlar, çiftçiye aldırış etmeden tarlada dolaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- Elazığ'da yaban domuzları görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da yaban domuzları çiftçilere aldırış etmende tarlada gezdi.

Edinilen bilgiye göre, Yurtbaşı Beldesi'nde bir çiftçi tarlada yaban domuzlarına rastladı. Domuzlar şahsa aldırış etmende tarlada gezdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.