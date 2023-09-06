Elazığ'da trafodan çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Elazığ'ın Küllük köyünde bir trafodan çıkan kıvılcım, otluk alanda yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da trafodan çıkan kıvılcım otluk alanda yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Olay dün merkeze bağlı Küllük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafodan düşen kıvılcım, otluk alanı tutuşturdu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların da müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ