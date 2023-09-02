Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Elazığ'da kontrolden çıkan araç yoldan çıktı: 2'si ağır 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.P. yönetimindeki 23 ADB 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki su kanalına girerek durabilen otomobilde bulunanlardan 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler trafiğin kontrolünü sağladı.