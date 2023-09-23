Elazığ'da Tehlikeli Yolculuk: Ev Eşyaları Yüklü Kamyonetin Arkasında

Elazığ'da bir kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir kişinin ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Olay, trafik akışının en yoğun olduğu güney çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ev eşyaları yüklü bir kamyonetin kasasında bulunan bir kişi, tehlikeye rağmen dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. - ELAZIĞ