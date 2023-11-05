Elazığ'da Tehlikeli Trafik Manzarası

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen 23 BY 024 plakalı otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, tepki çekti. Hızla ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ