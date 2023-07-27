Elazığ'da Sıcak Hava Kıraathaneleri Boşalttı

Elazığ'da yükselen sıcaklıkların etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte kıraathaneler de boş kalmaya başladı.

Sıcak havaların etkisini iyice göstermesiyle birlikte bazı sektörlerin işleri artarken, birçok sektörün işlerinde durgunluk yaşanıyor. Kıraathaneler de bu durumdan en çok etkilenen işletmeler arasında yer alıyor. Akçakiraz beldesinde bulunan kıraathaneler daha önceki dönemlerde çok fazla müşteri ağırlarken, şimdiler de ise boş kaldı.

Gündüz saatlerinde aşırı sıcaklardan dolayı işlerin olmadığını ifade eden Kıraathane işletmecisi İbrahim Demir, "Nüfusumuzun çoğu çalışan kesim olduğu için gündüz saatlerinde neredeyse hiç müşterimiz olmuyor. Emekli olan vatandaşlarımız ise hem hava sıcaklığından hem de ekonomik durumlarından dolayı eskisi gibi rağbet göstermiyor. Akşamları serin havalarda biraz yoğunluk oluyor ama eskisi gibi değil" dedi. - ELAZIĞ