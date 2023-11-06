Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elazığ- Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Sürücüsü yanan aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ