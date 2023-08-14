Elazığ'da serinlemek için çaya giren genç boğularak hayatını kaybetti

Elazığ'ın Maden ilçesinde serinlenmek için çaya giren ve boğularak hayatını kaybeden genç, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 20 yaşındaki Bedirhan Cihan, serinlemek için çaya girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi. Yapılan çalışma sonrasında gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Gencin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Ergani ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi. - ELAZIĞ