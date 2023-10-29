Elazığ'da renkli görüntülerle fener alayı yürüyüşü düzenlendi
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Elazığ'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, marşlar söylenerek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da coşkuyla kutlanıyor. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılırken akşam ise fener alayı düzenlendi. Şehrin 4 farklı noktasında başlayan yürüyüş, marşlar söylenerek Anıt alanında sonlandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş renkli görüntüler oluştururken havai fişek gösterileri izleyenleri mest etti. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam