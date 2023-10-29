Elazığ'da renkli görüntülerle fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da coşkuyla kutlanıyor. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılırken akşam ise fener alayı düzenlendi. Şehrin 4 farklı noktasında başlayan yürüyüş, marşlar söylenerek Anıt alanında sonlandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş renkli görüntüler oluştururken havai fişek gösterileri izleyenleri mest etti. - ÇANKIRI