Elazığ'da pulluğun üzerinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sakabaşı köyünde bahçesine garaj yapmak isteyen bir kişi, traktörün arkasında bulunan pulluğun üzerine çıktıktan sonra dengesini kaybederek bir metre yükseklikten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmeye çalışılan şahıs, yolda hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir metre yüksekliği bulunan pulluğun üzerinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Sakabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine garaj yapmak isteyen 3 çocuk babası Haysan Pusa (50), traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine çıktı. Dengesini kaybederek bir metre yükseklikten düşen Saka, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Saka, yolda hayatını kaybetti.

Saka'nın cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ