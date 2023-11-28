Elazığ'da Polislerden Örnek Davranışlar

Elazığ'da iki polis memuru, engelli bir vatandaşı karşıya geçirirken ve buz tutan yola toprak serperken örnek davranışlar sergiledi. Polislerin bu davranışları gönülleri fethetti.

Elazığ'da iki polis memuru örnek davranışlarıyla gönülleri fethetti. Polislerden biri engelli vatandaşı yolun karşısına geçirirken, diğeri ise araçlar kaza yapmasın diye buz tutan yola toprak attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları örnek davranışlar ile gönülleri fethetti. Gazi Caddesi'nde karşıya geçmekte zorlanan tekerlekli sandalyedeki engelli bir vatandaşı gören polis hemen harekete geçti. Yardıma koşan polis, engelli vatandaşı güvenli bir şekilde karşıya geçirdi. Diğer bir olay ise merkez Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Yolda buzlanmanın olduğunu fark eden trafik polisi, kaza olmaması için kürekle yola toprak serpti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Her daim vatandaşın yanında olan polis memurları, sağ duyulu davranışları ile bunu bir kez daha göstermiş oldu. - ELAZIĞ