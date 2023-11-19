Elazığ'da Otomobili Bozulan Kadın Sürücüye Polis Yardımı
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Elazığ'da seyir halindeyken otomobili bozulan kadın sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti. Yolu kapatan ekipler, aracı iterek yol kenarına aldı.
Elazığ'da seyir halindeyken otomobili bozulan kadın sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti. Yolu kapatan ekipler, aracı iterek yol kenarına aldı.
Olay, Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın sürücünün otomobili seyir halindeyken arıza vererek durdu. Yoğun trafikte tek başına aracı itmeye çalışan kadını gören Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen kadının yardımına koştu. Trafiği kesen ekipler, bozulan otomobili trafiği aksatmayacak şekilde iterek yolun kenarına aldı.
Kadın sürücü, polis ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam