Elazığ'da Otomobil Alt Geçitte Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçit girişinde önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 BR 303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğini yerinden sökerek savrulan otomobil, alt geçidin duvarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.