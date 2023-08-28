Elazığ'da Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Elazığ'da belediye otobüsünde fenalaşan bir yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför, güzergahını değiştirerek hızla hareket etti ve vatandaşı Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırdı.

Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da, belediye otobüsünde fenalaşan bir yolcu yere yığıldı. Saniyelerle yarışan şoför, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Bugün öğlen saatlerinde belediye otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen erkek yolcu, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan vatandaş için otobüs şoförü zamanla yarıştı. Güzergahından çıkan otobüs şoförü, dörtlülerini yakıp trafiği tehlikeye atmadan, fenalaşan vatandaşı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi. Vatandaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırıldı.

Şoförün hareketi takdir toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.