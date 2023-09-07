Elazığ'da Otların Yakılması Sonucu Yangın Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş evinin çevresindeki otları yakmak isterken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince ev ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da bir vatandaş evinin çevresindeki otları yakmak isterken yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Olay, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs evinin yanında bulunan otları temizlemek için yakmak istedi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüyerek, ev ile ahıra doğru ilerledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, ev ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ