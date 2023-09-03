Elazığ'da Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde kalanlar tahliye edildi.

- Elazığ'da otel yangını büyümeden söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 katlı otelin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin ikinci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Otelde kalanlar tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.