Elazığ'da bir şahıs, otları yakmak isterken evi ve ahırı da yakıyordu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

- Elazığ'da ot yangını eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, otları yakmak isterken evi ve ahırı da yakıyordu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Olay, Yurtbaşı Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs evinin yanında bulunan otları temizlemek için yakmak istedi. Rüzgarında etkisi ile yangın büyüdü ve alevler ev ile ahıra doğru ilerledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak ev ile ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.