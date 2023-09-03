Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 01 AGU 239 plakalı otomobil ile F.Y. idaresindeki 23 ADS 249 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ