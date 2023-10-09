Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H.A. idaresindeki 23 M 0349 plakalı minibüs ile Ş.S. yönetimindeki 23 FE 533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ