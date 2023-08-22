Elazığ'da Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan kuyuya yavru bir kedinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen itfaiye eri, mahsur kalan yavru kediyi kuyudan kurtardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne teslim edildi.