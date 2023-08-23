Elazığ'da lastiği patlayan midibüs su kanalına düştü, 13 kişi yaralandı

Elazığ-Keban karayolunda lastiği patlayan bir midibüs, su kanalına düşerek 2'si ağır 13 kişiye yaralanmalara neden oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.