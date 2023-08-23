Elazığ'da Lastiği Patlayan Midibüs Kaza Yaptı: 2'si Ağır 13 Yaralı

Elazığ'da lastiği patlayan tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.