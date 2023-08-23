Elazığ'da Lastiği Patlayan Midibüs Kaza Yaptı: 2'si Ağır 13 Yaralı
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Elazığ'da lastiği patlayan tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ELAZIĞ'da lastiği patlayan tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 38 JM 709 plakalı tur midibüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)