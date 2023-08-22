Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sarayatik Mahallesi'nde bir bahçedeki boş kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti. Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim edildi.