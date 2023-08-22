Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sarayatik Mahallesi'nde bir bahçedeki boş kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti. Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim edildi.
Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarayatik Mahallesi'nde bir bahçedeki boş kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti.
Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne teslim edildi.