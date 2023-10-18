Elazığ'da konteynerde yangın çıktı

Elazığ'ın Çatalçeme Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da bir konteynerde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde Çatalçeme Mahallesi'nde bulunan konteynerde meydana geldi. Konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.