Elazığ'da kedinin yılanı yakalama anı kameralara yansıdı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde bir marketin önünde kedinin yılan yavrusunu yakalamaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir marketin önünde kedi, yılan yavrusunu yakalamaya çalıştı.
Uzun süre yılana dokunmaya çalışan kedi, yoğun çabası sonucu yavru yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
AA muhabiri tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam