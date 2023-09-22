Elazığ'da kamyon devrildi, 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yem yüklü kamyon şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü girişinde meydana geldi. Nevzat Y. yönetimindeki 63 EU 699 plakalı yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile kamyondaki 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)