Elazığ'da kamyon devrildi, 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yem yüklü kamyon şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.