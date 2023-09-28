Elazığ'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 9 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı ve 4'ü ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi, Gündeğdi köyü mevkisinde meydana geldi. Hamurkesen Köyü Muhtarı Mirzali Yalçın yönetimindeki 23 KB 147 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yavuz Kamil yönetimindeki 06 FK 0757 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte, araçlardaki Hüseyin, Cemal ve Pakize Yalçın ile Ali Rıza Düven, Karaçan Mahalle Muhtarı Harun Ulaş, Yusuf ve Sultan Kamil yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Mirzali, Hüseyin, Cemal ve Pakize Yalçın'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)