Elazığ'da Kadın Şoförün Otobüs Hayali

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan bir kadın, çocukluk hayali olan otobüs şoförlüğü için D sınıfı ehliyetine sahip oldu. İlçede tek olan kadın, otobüs şoförlüğü yapmak istiyor.

Elazığ'da bir kadın çocukluk hayali olan otobüs ve minibüs şoförlüğü için gerekli olan 'D sınıfı' ehliyetine sahip oldu. İlçede tek olan kadının hayali otobüs şoförlüğü yapmak.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Fidan Yılmaz, ilçede bulunan bir sürücü kursunda direksiyon öğreticisi olarak görev yapıyordu. Çocukluk hayali olan otobüs şoförlüğü için D sınıfı ehliyete sahip olmak adına sınava girerek ilçenin ilk D sınıfı ehliyetli kadın sürücüsü oldu.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Fidan Yılmaz," Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. İlk etapta B sınıfı ehliyetimi aldım. Daha sonra ise ehliyetimi büyütmek istedim. Bugüne nasip oldu. İlerleyen zamanlar da otobüs şoförlüğü yapmak istiyorum. İlçede tek bayan otobüs şoförü olduğum için ilçemizin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sürücü kursunda direksiyon usta öğreticisi olarak görev yaptığını ifade eden Yılmaz, "Bir bayan olarak zoru başardım. Başarmak için ilk önce inanmak lazım" diye konuştu. - ELAZIĞ