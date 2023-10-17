Elazığ'da İtfaiye Ekipleri Adamın Parmağına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

Elazığ'da bir adamın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Adamın kendi çıkarmaya çalışmasının ardından hastaneye giden itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkarttı. Vatandaş rahat bir nefes aldı.

Elazığ'da bir adamın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan adam, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İsmi öğrenilemeyen şahıs bunun üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesine gitti. Doktorların bakmasının ardından yüzüğün çıkartılması için Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, adamın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ