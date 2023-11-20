Elazığ'da iş makinesi taşıma aracı kaza yaptı

Elazığ'da seyir halindeki iş makinesi taşıma aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taşıdığı iş makinesini devrdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen iş makinesi taşıma aracı, virajı alamayınca üstünde taşıdığı iş makinesini devirdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ